Beyoncé hatte das Thema bereits 2013 in ihrer Dokumentation Life Is But a Dream angesprochen. Dort bezeichnete sie die Fehlgeburten als „das Traurigste, was ich je erlebt habe“. Auch Ehemann Jay-Z sprach über die emotionale Reise in seinem Song „ Glory “. „Das letzte Mal war die Fehlgeburt so tragisch. Wir hatten Angst, dass du verschwinden würdest. Aber nein, Baby, du bist Magie“, sang er über Tochter Blue Ivy. Jetzt sind die beiden Eltern von drei Kindern: Blue Ivy (7) und den Zwillingen, Sir und Rumi (2).