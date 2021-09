R. Kelly für schuldig befunden: Eine lebenslange Haftstrafe droht

Die offizielle Urteilsverkündung für Kelly wurde für den 4. Mai 2022 angesetzt. R. Kelly könnte damit eine lebenslange Haftstrafe drohen. Und obwohl sich der Prozess im Bundesstaat New York dem Ende zuneigt, muss sich Kelly noch wegen anderer Anklagepunkte in seinem Heimatstaat Illinois und in Minnesota vor Gericht verantworten. In Illinois ist er wegen 13 Fällen in Zusammenhang mit schwerem sexuellem Missbrauch und schwerer sexueller Nötigung angeklagt. In Minnesota ist Kelly wegen zweier Fälle von Prostitution einer minderjährigen Person angeklagt.