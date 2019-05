Am kommenden Sonntag sind Europawahlen – das sollte mittlerweile jeder Mensch mit Internetzugang mitbekommen haben. Die Wichtigkeit der Wahlen ist dabei nicht nur durch den allseits bekannten Rechtsruck bedingt, der gerade nicht nur in der EU, sondern global um sich greift. Die Wahlen sind auch ganz einfach deshalb wichtig, um Präsenz und Interesse zu zeigen. Denn so kompliziert und langweilig Politik (und oftmals leider auch in den Parlamenten) wirken mag, so bestimmt sie eben doch unser aller Alltag. „The personal is political“, das Persönliche sei politisch, schrieb die US-Aktivistin Carol Hanisch in den 1960ern in ihrem feministischen Manifest. Heißt so viel wie: Alles, was wir tun, sagen, wie wir uns in jedweder Situation positionieren, ist ein politisches Statement – vom Essen, das du isst, über die Musik, die du hörst und die Bücher, die du liest, bis hin zur Partei, der du am Sonntag deine Stimme gibst – so du denn wahlberechtigt bist.