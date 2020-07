Naya Rivera: Polizei hat die Leiche des Glee-Stars womöglich gefunden

Fans des verstorbenen Stars kennen sie vor allem in ihrer Rolle als Santana Lopez, das toughe Mädchen mit dem Herz aus Gold, aus der Serie Glee. Nachdem sie jahrelang kleinere Rollen in Shows wie The Fresh Prince of Bel-Air, Even Stevens und The Bernie Mac Show gespielt hatte, schloss sich Rivera 2009 der Ensemblebesetzung für Ryan Murphys Projekt an. Durch ihre Rolle in Glee gelang Rivera der Durchbruch – ihr Gesang und ihr Tanz waren ebenso bemerkenswert wie ihr schauspielerisches Können, was ihr Lob von Glee-Fans und Kritiker*innen gleichermaßen einbrachte.