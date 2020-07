Alors que Rivera commençait à se faire connaître à Hollywood pour son rôle dans Glee, l'intérêt pour sa vie personnelle a également pris de l'ampleur après l'annonce au public de sa relation avec le rappeur Big Sean en 2013. Les stars sont restés ensemble pendant plus d'un an, et se sont même fiancés, avant que la relation ne prenne soudainement fin. Dans ses mémoires publiés en 2016, Sorry Not Sorry : Dreams, Mistakes, and Growing Up, Rivera a révélé que le couple ne s'était pas séparé en bons termes, laissant entendre que Big Sean était simultanément en couple avec Ariana Grande dans les derniers jours de leur relation.