Oft konzentrieren sich Artikel über Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen überwiegend auf das, wozu sie nicht in der Lage sind. Sophie Klafter, die selbst mit neuraler Muskelatrophie , einer Krankheit, die vor allem die Muskeln in Armen und Beinen schädigt, geboren wurde, kann davon ein Lied singen und weiß, wie es ist anders zu sein: „Ich musste Dinge, die für andere Menschen selbstverständlich sind, immer von einer anderen Perspektive sehen“, schreibt sie auf ihrer Webseite. „Schon von klein an, habe ich z.B. gelernt auf jede Unebenheit im Boden besonders Acht zu geben, das hat mich vor größeren Stürzen bewahrt.