Von Merz bis Trump: Diese Politiker*innen waren dem Coronavirus ausgesetzt

Auch die Führungsmächte sind davor nicht geschützt. Einige haben in den letzten Tagen und Wochen bestätigt, dass sie positiv auf das Virus getestet wurden. Andere warten noch ihre Testergebnisse ab. Am 11. März gab der kanadische Premierminister Justin Trudeau bekannt, dass seine Frau Sophie sich infiziert hat, nachdem sie an einer Charity-Veranstaltung in London teilgenommen hatte. Zwei Tage später berichteten die US-Medien, dass auch Ivanka Trump nach einem Meeting mit dem australischen Innenminister Peter Dutton positiv getestet wurde. Dutton selbst bestätigte seinen positiven Test am 13. März.