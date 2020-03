Was sind deine Ziele im Leben? Bist du glücklich mit deinem Job? Fühlst du dich wohl in deiner Wohnung? Liebst du deinen Partner oder deine Partnerin wirklich? Möchtest du irgendwann mal Kinder haben? Jetzt hast du Zeit über all die großen Fragen nachzudenken – und sie, wenn du magst mit all deinen Lieben (per Telefon, natürlich) bis ins Kleinste zu analysieren. Vielleicht sollten wir die aktuelle Situation nutzen, um uns darüber klar zu werden, was uns wirklich wichtig ist im Leben.