In den dunkelsten Momenten kann es sich so anfühlen, als hättest freiwilligdein altes schönes gegen ein neues doofes Leben eingetauscht. Als könntest du nie wieder so glücklich sein wie damals. Doch laut Patel ist es extrem wichtig, positiv über diesen neuen Lebensabschnitt zu denken und darüber, was er alles Aufregendes mit sich bringen könnte: „Du stehst am Anfang einer großen Reise, die dein Leben nur noch wundervoller machen wird“. Also sei stolz auf dich, dass du diesen Schritt gewagt hast, akzeptiere, dass es auch mal traurige Momente gibt und versuche, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Dann wird schon alles gutgehen. Und wenn nicht, kannst du immer noch nach Hause zurückkehren. Und das hätte dann übrigens nichts mit aufgeben zu tun! Aber das nur nebenbei.