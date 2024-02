3 Frauen erzählen, was sie aus ihrer schlimmsten Situationship lernten

„Als er anfing, sich mit dieser anderen Frau zu treffen, tat er so, als sei es überhaupt nicht seltsam, dass er mir alles darüber erzählte. Ich machte ihm klar, dass ich nicht einfach nur dabei zusehen würde, wie er sich in jemand anderen verliebte und ihr gab, was ich mir seit fast fünf Jahren von ihm wünschte. Er verstand das überhaupt nicht, und das öffnete mir plötzlich die Augen. Daraufhin sagte ich ihm alles – wie ich mich in dieser Situationship fühlte, und wie schlecht er mich schon so lange behandelte. Das drang aber nicht zu ihm durch, also sagte ich ihm, dass ich ihn nie wiedersehen wollte. Danach verschwand er dann auch aus meinem Leben. Bis er und seine Freundin dann in das Restaurant kamen, in dem ich arbeitete, und ich mich weigerte, ihnen einen Tisch zu geben.“