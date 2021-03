Ist es je möglich, mit der Familie der:des Ex in Kontakt zu bleiben?

Keine Beziehung ist gleich. Aus diesem Grund ist es schwer, eine pauschale Aussage darüber zu machen, wie man sich den Familienmitgliedern des ehemaligen Partners oder der ehemaligen Partnerin gegenüber verhalten sollte. Rachel Sussman, eine Ehe- und Familientherapeutin, die das Buch The Breakup Bible (zu Deutsch: Die Trennungsbibel) geschrieben hat, erklärt, dass es einen Ansatz gibt, der dir am schnellsten dabei helfen kann, über eine Trennung hinwegzukommen . „Ich empfehle, bestimmte Personen und Orte vorübergehend oder dauerhaft zu meiden und manche Dinge für eine Weile sein zu lassen: von gemeinsamen Freund:innen und der Ex-Familie über Lieblingsrestaurants, in denen ihr früher immer zusammen gegessen habt, bis hin zu all den Sachen, die ihr während eurer Beziehung gemeinsam gemacht habt“, sagt sie. Außerdem empfiehlt sie, den Kontakt zu dem oder der Ex völlig abzubrechen.