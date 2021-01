Warum deine bessere Hälfte für dich so unwiderstehlich riecht

An den meisten Wochentagen kannst du mich an meinem Schreibtisch vorfinden, während ich mich durch Twitter scrolle und mir dabei durch die Haare fahre. Das ist eine geistesabwesende Angewohnheit, die ich mir zu Schulzeiten angeeignet habe (das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum meine Haare am Ende des Tages immer so fettig aussehen). Weil ich mich jedes Mal so sehr darin verliere, bemerke ich meistens nicht einmal, dass ich währenddessen ständig mit meinem Haar spiele. Das ist aber nicht der Fall, wenn ich mich bei meiner Freundin dusche: Wann immer ich an diesen seltenen Tagen Haarsträhnen um meine Finger wickle, weht mir ein Hauch von Merediths Pantene-Shampoo entgegen. Dann ist es einfach unmöglich, nicht für den Bruchteil einer Sekunde an sie zu denken. Dieser Geruch erinnert mich sofort an ihren Kopf an meiner Schulter während unserer Kuschel-Sessions im Bett.