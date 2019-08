Eine toxische Beziehung ist eine ungesunde Beziehung, die sehr viel Energie beansprucht. Ich weiß es, ich war in einer. Ich habe ihn damals in Paris getroffen, er selbst war aber aus Berlin. Nach zwei Monaten lud er mich ein, zu ihm zu ziehen. Also planten und organisierten wir alles zusammen und ich zog zu ihm in die Hauptstadt. Obwohl wir uns so wenig kannten, fühlte sich alles so unfassbar echt und intensiv an. Sein Leben beeindruckte mich, es war spannend und reizvoll aber gleichzeitig auch chaotisch und verplant. Er ist DJ und Produzent und daher jedes Wochenende ununterbrochen unterwegs. Die anfängliche rosarote Brille verschwand und schnell fühlte ich mich einsam in der fremden Stadt, ohne Freunde. Dazu kam noch, dass ich abhängig von ihm war: Die Wohnung gehörte ihm und ich konnte keine Miete zahlen, weil ich gerade auf Jobsuche war.