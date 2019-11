Unequal Love: Wenn deine Gefühle stärker sind als die deiner besseren Hälfte

Die Liebe in eurer Beziehung ist also ungleich verteilt. Scheißsituation. Aber wenigstens bist du damit du nicht allein – auch wenn das natürlich nur ein kleiner Trost ist. Tatsächlich gibt es unzählige Liebeslieder und sogar Studien über die sogenannte Unequal Love. So erzählt beispielsweise Ty Tashiro, ein Beziehungsexperte und Autor von The Science of Happily Ever After: What Really Matters in the Quest for Enduring Love , von einer Untersuchung aus dem Jahr 2013 . Hier gaben ganze 21 Prozent der Teilnehmer*innen an, ungleiche Liebe erfahren zu haben, welche ihrer Meinung nach weniger leidenschaftlich und intensiv ist als Equal Love.