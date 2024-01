Ich habe es satt, Pärchen mit meinen Dating-Storys zu unterhalten

In unserer Gesellschaft werden die Grenzen von Singles leider nicht so sehr respektiert wie die von Paaren. Wir kämen nie auf die Idee, ein Pärchen zu fragen: „Unternehmt ihr immer noch regelmäßig was zusammen?“, oder: „Ist euer Sex inzwischen langweilig geworden?“ Fragen wie „Wie lief’s mit diesem einen Typen?“, „Wann datest du wieder?“ oder sogar „Wie groß war sein Schwanz?“ scheinen hingegen völlig okay zu sein. Wir brauchen dahingehend dringend eine gesellschaftliche Veränderung: Das romantische Auf und Ab von Singles sollte nicht der Unterhaltung dienen. Natürlich werden Paare oft gefragt, wann sie denn endlich heiraten und Kinder bekommen – was genauso problematisch und aufdringlich ist. Die Überzeugung, Anspruch auf jedes noch so kleine Detail des Liebeslebens einer anderen Person zu haben, scheint sich aber vor allem auf Singles zu konzentrieren.