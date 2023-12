Wenn du mich fragst, woher ich „wirklich komme“, bekommst du kein 2. Date

Da wäre zum Beispiel ein Typ, den ich vor ein paar Monaten über eine Dating-App kennengelernt habe. Wir chatteten ein bisschen, bemerkten ein paar Gemeinsamkeiten, alberten rum, und verabredeten uns schließlich zu einem Drink. Seine Nachrichten klangen intelligent und wir kamen direkt in einen interessanten Dialog. Er kam darin selbstsicher und eigenständig rüber. All das fand ich sehr attraktiv – und es war auch eine Weile her gewesen, seit ich es in einer Dating-App zuletzt mit jemandem über die langweilige Smalltalk-Stufe hinaus geschafft hatte. Aufgeregt stylte ich mich also ein bisschen auf, schminkte meine Augen ein bisschen dunkler als sonst (und griff beim Lippenstift zu einem Nude-Ton anstatt zu einer dunkleren Farbe, sollte es zum Kuss kommen), und machte mich auf den Weg in die Innenstadt. Wir trafen uns in einem Pub, bestellten uns einen Wein, und ich war – zum ersten Mal seit Langem – sehr optimistisch. Doch dann öffnete er seinen Mund und stellte mir die berüchtigte Frage, die alle ethnischen Minderheiten schon mal gehört haben, und die vielen von uns einen kalten Schauer den Rücken hinabjagt.