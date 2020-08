Ich habe es satt, “exotisch“ genannt zu werden! 8 Latinx erzählen ihre Geschichte

Das erste Mal, dass ich mich selbst in jemand anderem wiedererkannte, war, als ich im ersten Jahr an der Uni von Frida Kahlo hörte. Sie hatte eine Monobraue – wie ich! Sie malte – wie ich! Sie war queer – wie ich! Sie war eine braunhäutige, haarige Feministin und ich entdeckte mich in so vielen ihrer Seiten. Ich hatte das Gefühl, sie sprach mich direkt an, wenn sie schrieb : „Ich dachte immer, ich wäre die seltsamste Person auf dieser Welt, aber dann dachte ich, es gibt so viele Leute auf der Welt, es muss also jemanden wie mich geben, der sich auf die gleiche Weise wie ich seltsam und fehlerhaft fühlt.“ Ich habe geheult wie ein Baby, als ich dieses Zitat zum ersten Mal las. Repräsentation ist so wichtig.