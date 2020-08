Naked Hair ist mehr als nur ein Insta-Trend – es ist eine Bewegung

Kendle rief den Hashtag #NakedHair ins Leben und ermutigte ihre Follower*innen, ebenfalls keine Produkte mehr zu verwenden. Mittlerweile gibt es über 7.500 Beiträge mit dem Hashtag. „Beim Naked Hair Movement geht es darum, sich die eigenen Haare in ihrem ursprünglichen Zustand anzuschauen und dann zu evaluieren, was sie wirklich brauchen“, erzählte mir Kendle in einem Zoom-Call. „Ich war an einem Punkt, an dem meine Haare in keinem guten Zustand waren. Ich benutzte alle möglichen Produkte und als ich dann anfing, einige davon wegzulassen, sah ich große Veränderungen, was die Gesundheit meiner Haare angeht.“