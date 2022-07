15 Palmen-Tattoos, die dich direkt ins Paradies versetzen

So sehr wir uns auch wünschen, der Sommer würde ewig dauern: Der Herbst lauert schon hinter der nächsten Ecke. Also müssen wir kreativ werden, um uns ein paar Sommer-Vibes in die kalten Monate mitzunehmen. Und während sich manche dann einfach Fotos aus dem letzten Strandurlaub ausdrucken und sie wehmütig anseufzen, wenn es draußen nass und ungemütlich ist, haben wir eine andere Idee: ein Palmen-Tattoo.Obwohl es natürlich keinen Mangel an sommerlichen Tattoo-Motiven gibt, stehen wir in letzter Zeit besonders auf das schlichte Design der exotischen Pflanze. Ein kurzer Blick aufs Tattoo , und schon wirst du geistig an irgendeinen schönen Strand auf der Südhalbkugel transportiert – vorzugsweise auf eine einsame Insel ohne Handyempfang und mit einem eiskalten Piña Colada in der Hand. Inspiration gefällig? Kriegst du – scroll dich einfach durch.