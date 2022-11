„Thin is in“: Warum reden wir 2022 immer noch über „Trend-Figuren“?

Maya, eine 28-jährige Schwarzen Frau aus Miami in den USA, bemerkte das zum ersten Mal, als sie nach Europa zog und sich bewusst wurde, wie anders sie dort aufgrund ihrer Hautfarbe empfunden wurde. Die kulturelle Kluft – die sie besonders beim Dating zu spüren bekam – und die Art, wie sie von anderen behandelt wurden, war erstmal nur ungewohnt, wurde ihr aber mit der Zeit richtig unangenehm. Als Schwarze Frau war sie bei sich zu Hause in den USA „das Gegenteil von dem, was die Leute attraktiv fanden“, hatte sich jetzt aber in Europa scheinbar in einen Menschen verwandelt, der „Leute daten konnte, die aussahen wie die, die in Miami nie was von mir wissen wollten“. Als Schwarze Amerikanerin in Europa fühlte sie sich wie eine Art „exotischer Vogel“, wie eine nicht-indigene Spezies, deren neuentdeckte „Exotik“ „ausgenutzt und gegen mich verwendet“ werden konnte. Wie eine Frau, die in ein neues, unbekanntes, weit entferntes Land gezogen war, nur um dort festzustellen, dass sie „rücksichtslos behandelt werden durfte oder es verdiente, missachtet zu werden“.