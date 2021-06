Dank „Face Balancing“-Filler ist mein Selbstvertrauen zurück

Viele Patient:innen, die die Klinik besuchen, erscheinen so wie ich häufig gar nicht mit der Absicht, solch eine Behandlung durchführen zu lassen. Face-Balancing-Filler sollen aber kleine Wunder bewirken. Außerdem sagt Dr. Taktouk, dass diese Methode in den meisten Fällen die gewünschten Resultate bringt. „Diese Behandlung ist ideal für diejenigen, die unzufrieden mit dem Aussehen ihres Kinns, ihrer Lippen, Nase oder Stirn sind“, erklärt er. Eine Profilharmonisierung ist auch eine großartige Alternative zu größeren Eingriffen wie z.B. einer Nasenkorrektur, da die damit verbundene Ausfallzeit nur einige Tage beträgt. Außerdem sind Blutergüsse, Schwellungen, Rötungen und erhöhte Empfindlichkeit in der Regel das Schlimmste, was dabei passieren kann. „Chirurgische Maßnahmen sind zu dauerhaft. Bei Patient:innen, die unzufrieden mit den Ergebnissen sind, sind deshalb lang anhaltende Gefühle von Enttäuschung und Reue möglich“, sagt Dr. Taktouk. „Eine Profilharmonisierung stellt dagegen eine gute temporäre Alternative dar.“ Wie lange die Wirkung sichtbar bleibt, hängt von der jeweiligen Gesichtspartie ab. Injektionen in die Nase und das Kinn können laut Dr. Taktouk bis zu zwei Jahre halten, während die Lippen eine kürzere Lebensdauer von etwa sechs Monaten haben. Das hat damit zu tun, dass sie viel mehr in Bewegung sind als das restliche Gesicht. Folglich lösen sich Filler in diesem Bereich schneller auf.