Der Druck, nach dem Lockdown gut aussehen zu müssen, macht mich verrückt

Nalea, 33, fällt der Alterungsprozess ihrer Haut seit der Pandemie viel mehr auf. Sie findet auch, dass das Internet einen wesentlichen Beitrag dazu beigetragen hat. „Ich habe mehr Zeit, um in den sozialen Medien herumzuscrollen. Außerdem nehme ich jetzt wegen all dieser Filter mein Gesicht viel genauer unter die Lupe“, sagt sie. „Ich war eigentlich immer schon zufrieden mit meinem Aussehen. Meine Haut aber bereitet mir Kopfschmerzen.“ Nalea zieht eine Profhilo-Behandlung mit Hyaluronsäure in Erwägung. Zudem hat sie sich auch über andere Prozeduren wie z.B. Microneedling schlaugemacht. „Da sich die Situation langsam zum Besseren wendet, habe ich damit angefangen, über unterschiedliche Optionen nachzudenken“, fügt sie hinzu. Auch Jamieson, 34, versucht dahinterzukommen, warum sie für die Post-Lockdown-Zeit Änderungen an ihrem Äußeren durchführen lassen will. „Meine Selbst- und Körperwahrnehmung hat sich tatsächlich verbessert“, sagt sie. „Ich erstellte einen TikTok-Account. Davor hatte ich mich nie wirklich selbst gefilmt. Als ich mich dann schließlich selbst sah, sind mir meine Stirnfalten zum ersten Mal so richtig ins Auge gestochen.“ Jamieson war bereits bei einem Beratungsgespräch. Sie hat aber noch keine Entscheidung getroffen. Sie sagt: „Ich hoffe, meine Entscheidung beruht darauf, was ich tatsächlich möchte und nicht darauf, dass ich in einer Welt lebe, die jung aussehende Frauen schätzt.“