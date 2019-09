6 Hyaluronsäure-Seren, die wirken & deinen Geldbeutel nicht sprengen

Dieser Moment ist für die Hyaluronsäure schon etwas länger gekommen: Noch immer gehört sie zu den meist gebuchten Inhaltsstoff-Stars der Beauty-Branche und der Erfolg reißt nicht ab. Das hat mehrere Gründe. Zum einen kommt Hyaluronsäure in unserem Körper vor, was auch das synthetische Produkt ultraverträglich macht – man kennt sich quasi. Zum anderen ist genau diese Hyaluronsäure dafür verantwortlich, die Feuchtigkeit in unseren Zellen zu halten.