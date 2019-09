Das Hanacure Facial macht erst Falten und dann Babyhaut

Ich wurde nicht von dem unschönen Look verschont. Gestresst oder fast schon ängstlich sah ich wegen beim „Hanacuren“ aus. Das war ich womöglich auch, denn das Spannen der Haut ist viel stärker als beispielsweise bei einer Peel-Off-Maske und fühlt sich sehr ungewohnt an. Nach dem Auftrag des Hanacure Facials soll man, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, sein Gesicht mit der kalten Stufe des Föns bearbeiten. Ich entschied mich dafür, meine Hände zum Wedeln zu benutzen und während ich also fuchtelnd dastand und meiner Haut beim scheinbaren Älterwerden zuschaute, fragte ich mich, ob ich dieses eigenartige Gefühl jemals wieder vergessen könnte.