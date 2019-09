Ja, ich rasiere mir das Gesicht & daran ist nichts komisch

Ich wurde neugierig, weil ich nach Hilfe wegen meines Babyflaumes rund um die seitliche Kinnpartie suchte und muss selbst heute zugeben, dass ich den Tab, der die Rasur als Tipp suggerierte (auch als Dermaplanning bekannt, wie Dermatologin Shirin Samimi-Fard verrät), vorerst mit einem lauten „Gasp!“ direkt wieder schloss, mir die Idee jedoch so stark im Gedächtnis blieb, dass ich einige Tage später meinen Verlauf durchsuchte und auf besagten Blog wiederkehrte, um mich gründlich – und vor allem zu Ende – zu informieren, damit auch ja nichts schiefgeht. Ein Bart sollte mir schließlich nicht wachsen! Und auch Stoppeln, eine der größten Ängste der User*innen im Netz, hörten sich nach dem absoluten Horror an! Die Vorzüge übertrumpften schlußendlich meine Bedenken: Glatte Haut, ein gründliches Peeling, besseres Einziehen aller Inhaltsstoffe der Pflegeprodukte (für die ich im Monat Unsummen ausgab), makelloser Auftrag, langer Halt von Foundation und ein krasses Anti-Age-Versprechen, weil durch den regelmäßigen Abtrag der obersten Hautschicht die Zellerneuerung stetig angetrieben würde. Mehr Argumente brauchte ich nicht, wie sagt man so schön: You had me at anti-age!