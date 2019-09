Mit diesen Experten-Tricks strahlt der Teint noch lange nach dem Urlaub

Jana Pákozdi kennt als Kosmetikerin, Heilpraktikerin und psychologische Beraterin die Schäden, die der Sommer auf der Haut anrichten kann. In ihrem Studio Haut & Sein findet sie mit Bedacht und Ruhe in Berlin individuelle Lösungen für ihre Kund*innen. Doch es muss nicht unbedingt ein teures Facial sein. In unserem Interview verrät Pákozdi, wie einfach und günstig der Weg zum Urlaubsteint bis in den Herbst sein kann.