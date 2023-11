Ich sah nie Models mit meiner Hautkrankheit – also wurde ich selbst eins

Dann, ein paar Monate später, bekam ich endlich eine E-Mail von We Speak Model Management , die mich nach New York einluden. Ich hatte aber keine Möglichkeit, hinzufliegen, weil wir in meinem Heimatstaat North Carolina gerade einen riesigen Hurricane durchmachten. Anfangs machte mich das echt fertig; ich dachte: „Das war jetzt meine Chance.“ Dann beruhigte ich mich aber wieder und sagte mir: „Wenn es das ist, was Gott für dich will, kann das heute oder in zehn Jahren passieren. Tu also einfach das, was du eben tust.“ Ein halbes Jahr später bekam ich dann eine weitere DM von der Agentur, und kurz darauf war ich dort unter Vertrag.