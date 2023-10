Wie sich meine Haut veränderte, als ich meine Eizellen einfrieren ließ

Das größte Problem, das ich hatte, war, dass ich ständig erschöpft war, und das hat sich auf meiner Haut bemerkbar gemacht. Manchmal kann ich vor einem großen Ereignis nicht erholsam schlafen – als würde mein Körper nie in die REM-Phase kommen, und am nächsten Tag hat meine Haut immer eine seltsame Blässe. Nicht ganz so wie der weiße Schimmer von Sonnencreme, aber so, als hätte ich irgendwie einen Geist eingeatmet. Während des gesamten Prozesses des Einfrierens von Eizellen war meine Haut so fahl und müde, und mein Lächeln erreichte nie wirklich meine Augen, auch wenn es echt war.