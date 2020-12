Jetzt mal Klartext: Solltest du deine Eizellen einfrieren lassen?

Trotz der hohen Kosten des Social Freezing steigt die Nachfrage: Immer mehr Frauen können und wollen es sich auch ohne medizinischen Grund leisten, ihre Eizellen einfrieren zu lassen und ihre Fruchtbarkeit so künstlich zu verlängern. Für Deutschland gibt es dafür zwar keine offiziellen Zahlen, aber Reproduktionsmediziner:innen berichten auch hierzulande über einen gefühlten Anstieg der Nachfrage in ihren Praxen. In Großbritannien ist man da etwas weiter – die Human Fertilisation and Embryology Authority führt eine offizielle Statistik, laut der die Zahl der Eizellenlagerungen von nur 1.500 im Jahr 2013 auf knapp unter 9.000 im Jahr 2018 gestiegen sei. Das ist ein Wachstum von 523 Prozent – oder um es einfacher zu sagen: Die Zahl der Frauen, die sich in Großbritannien Eizellen entnehmen und einfrieren lassen hat, hat sich verfünffacht.