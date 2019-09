Wer bitte schreibt uns denn vor, wann wir bereit dazu sind ein Kind in die Welt zu setzen? Vielleicht möchten wir uns erst noch mit vollem Herzblut auf unsere Karriere stürzen, oder jeden Monat eine andere Stadt bereisen. Bei mir sind es ganz klar die Ängste vor Veränderungen, körperlich, finanziell und vor allem das ich nicht mehr tun und lassen kann, wann und wie ich möchte. Bestimmt unbegründet, aber ganz sicher nichts wofür man sich schämen muss oder nach Ausreden suchen muss. Und auch dem Argument „den richtigen Zeitpunkt gibt es nie und Karriere kann man auch mit Kind machen!“ kann ich nichts entgegen bringen, außer dem Gefühl...“ich bin einfach noch nicht soweit“. Und wenn der Druck von außen nicht so groß wäre, dann wäre ich mit dieser Entscheidung auch völlig Tiefen entspannt. Macht euch also bitte keine Sorgen um mich und zerbrecht euch meinetwegen nicht den Kopf, ich bzw. wir können das ganz gut für uns selber entscheiden. Oder sind es am Ende doch nur propagierte Floskeln, die selbst vor starken, unabhängigen Frauen nicht halt machen? Lebt man doch sonst so frei und unabhängig, scheint hier das Schubladendenken eiskalt zuzuschlagen und Privatsphäre verabschiedet sich für einen Moment in den Schlummermodus. Denn ob Floskel oder erstgemeintes Interesse, sollte man sich darüber bewusst sein dass vielleicht nicht jede Frau ein Kind in die Welt setzen möchte, oder aber der Wunsch des Mutter seins extrem groß ist, bisher aber leider unerfüllt blieb. Man bewegt sich also auf verdammt dünnem Glatteis, wenn man sich in solch private Gefilde wagt. Und warum unterstützen wir uns nicht einfach gegenseitig mehr und verabschieden uns von unterschwelligen, nicht nachvollziehbaren Motivationen. Junge Mütter, YES! - Bitte, unbedingt! Frauen die über diese Entscheidung noch mal ein bis zwei Jährchen schlafen wollen, auch fein, lasst uns doch bitte. Schlimm genug dass sich das Ganze Thema ab 35 „Risikoschwangerschaft“ nennt, was daran liegt dass die befruchtete Eizelle sich immer seltener in die Gebärmutterschleimhaut einnistet und es häufiger zu Störungen der Chromosomen kommen kann. Doch am Ende hängt dir Fruchtbarkeit der Frau von ihrem gesundheitlichen Zustand ab, egal ob mit Ende 20 oder ob man schon langsam auf die 40 zugeht. My body is my temple... und wenn ihr schon durch laufen müsst, dann bitte leise und Schuhe ausziehen.