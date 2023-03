4 Paare erzählen, warum sie getrennt schlafen

Morgan und Kayla sind seit sieben Jahren zusammen und haben während dieser Zeit nur ein paar Monate nicht zusammen gelebt („Wir sind das lesbische Klischee : direkt zusammengezogen“, lacht Morgan). Nach mehreren Jahren des Couchsurfing und der Mietwohnungen kauften sie sich 2021 ein gemeinsames Haus, inklusive Arbeitszimmern für beide. Manche Nächte verbringt Morgan, die für eine Airline arbeitet, auf dem Sofa im Wohn- oder Arbeitszimmer. In anderen Nächten schläft sie mit Kayla in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer, macht sich dann aber immer Sorgen darüber, dass ihre ungewöhnlichen Arbeitszeiten Kaylas Schlaf stören könnten. An manchen Tagen muss sie nämlich um 2:30 Uhr aufstehen; an anderen wiederum geht sie erst um diese Zeit schlafen. „Ich hasse es, sie aufzuwecken“, meint Morgan. „Ihr macht es nichts aus, aber ich habe es immer genossen, alleine zu schlafen und den Freiraum zu haben, mich alleine entspannen zu können.“