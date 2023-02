Ich habe meine Verhütung umgestellt, um meine Beziehung zu retten

„Meine Stimmung war ich schlecht, und wochenlang kam mir Sex nicht mal in den Sinn. Ich und meine Freundinnen (die auch die Pille nehmen) machen immer wieder Witze darüber, dass die Pille nur deshalb so effektiv verhütet, weil sie dir die Lust auf Sex einfach wegnimmt“, erklärt sie. „Vielleicht wollte ich keinen Sex haben, weil mein Freund so gemein zu mir war – vielleicht lag es aber auch wirklich an der Pille. So oder so: Ich fühlte mich dick und hatte überhaupt keine Lust auf Sex, und er fing an, ganz offen darüber zu reden, dass er nicht wusste, wieso er überhaupt mit mir zusammen war.“