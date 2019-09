Was die Pille mit deinem Körper macht & welche hormonfreien Alternativen es gibt

Es ist wichtig, dass man als Frau nach dem Absetzen aufgefangen wird, denn erstmal fällt man natürlich in ein Hormonloch. Man kann diese Zeit beispielsweise mit naturidentischen Hormonen begleiten. Da gibt es zum Beispiel die Yamswurzel, die Progesteron beinhaltet: einen Stoff, der den Zyklus mitbestimmt und unter anderem auch dafür sorgt, dass eine Schwangerschaft gehalten wird. Progesteron hat aber auch noch ganz andere wichtige Funktionen. Es schützt das Immunsystem und den Herzmuskel und – was ganz wichtig ist – es kann Stress, also körpereigene Erschöpfungszustände, regulieren. Das körpereigene Progesteron wird während der Einnahme der Pille unterdrückt. Wenn man aber nach dem Absetzen der synthetischen Hormone den naturidentischen Stoff aus der Yamswurzel einnimmt, hat man die Möglichkeit, kritische Phasen im Leben einer Frau – das sind zum Beispiel die Pubertät, die Schwangerschaft oder die Wechseljahre – auszugleichen und zu unterstützen, was beispielsweise auch Fehlgeburten verringern kann. In diesen Übergangsphasen lernt der Körper dann wieder, sein eigenes Progesteron zu produzieren.