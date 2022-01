Seit dem Einsetzen der Spirale leide ich an Vaginismus

Und was können von Vaginismus Betroffene unternehmen? „Melde dich bei deinem Arzt oder deiner Ärztin und lasse dich an Spezialist:innen überweisen“, empfiehlt Dr. Jarvis. Zur Behandlung von Vaginismus gehören beispielsweise „Entspannungstechniken und Vaginalmuskelübungen, die das Entfernen [einer Spirale] weniger unangenehm machen können“. Dieser Eingriff findet dann meist in Anwesenheit spezieller Therapeut:innen statt, die sich mit den Gefühlen der Betroffenen rund um die Penetration auseinandersetzen. Diese Spezialist:innen sind sogenannte „Psychosexualtherapeut:innen“ und darin geschult, in der Herangehensweise an Beschwerden wie Vaginismus den Körper und den Geist zu berücksichtigen.