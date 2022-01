La pose d’un stérilet peut provoquer le vaginisme mais personne n’en parle

"Les rapports sexuels après la pose de mon stérilet n'ont plus jamais été les mêmes, je n'y prenais plus goût", raconte Hannah. "Je pense que, psychologiquement, j'avais associé le sexe à la douleur et non au plaisir, si bien que ma libido a massivement diminué, et chaque fois que mon copain et moi faisions l'amour, mon vagin ne pouvait jamais se détendre ; il était toujours très serré et sensible. Nous étions également limités dans les positions que nous pouvions adopter ; avec certaines, s'il allait trop loin, cela faisait mal et je sentais le stérilet cogner contre quelque chose à l'intérieur de moi".