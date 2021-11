La pilule contraceptive & ses effets sur la santé mentale

J'ai commencé à faire des recherches sur Internet et je me suis retrouvée au fin fond de Reddit et de Mumsnet, lisant post après post de personnes décrivant des expériences et des symptômes similaires aux miens. J'ai arrêté de prendre la pilule et, peu après, les autres médicaments qui m'avaient été prescrits. Six mois plus tard, je me sentais à nouveau moi-même. Je n'ai pas touché à la contraception hormonale depuis lors et, bien que je me sois sentie légèrement anxieuse de temps en temps et que j'aie certainement connu des hauts et des bas, je n'ai jamais - pas une seule fois - ressenti cela à nouveau.