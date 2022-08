Les personnes qui se cachent derrière des écrans aiment croire que tou·tes celles et ceux qui entendent leurs paroles comprennent leur intention - et aussi que l'intention est plus importante que l'impact que leurs paroles peuvent avoir. Mais elles se trompent. À plusieurs reprises, on m'a dit que j'étais tyrannique parce que je ne laissais pas passer certains mots blessants de la part d'une personne que je suivais en ligne. On m'a dit que je n'avais simplement "pas compris" ce que cette personne essayait de dire, qu'elle "ne pensait pas à mal" et qu'elle ne méritait pas toute cette "haine".