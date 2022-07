Ja, ich bin dick – aber spar dir bitte deine „besorgten“ Kommentare

Als jemand in einem dicken Körper weiß ich, wie es sich anfühlt, auch in einem medizinischen Kontext wegen meiner Figur diskriminiert zu werden. Ärzt:innen, Fitness-Expert:innen und Wissenschaftler:innen, die beispielsweise vom BMI reden oder behaupten, ein geringeres Körpergewicht sei ein Indikator für bessere Gesundheit , befeuern damit ein veraltetes, ohnehin sehr wackeliges Narrativ. Shows wie The Biggest Loser sind so beliebt, weil sie behaupten, „Leben zu retten“ – das heißt aber nicht, dass Menschen, die so eine Erfahrung ablehnen, trotzdem eine ähnliche „Verwandlung“ bräuchten (oder sie sich auch nur wünschen).