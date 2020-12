Unglücklich an den Feiertagen: Wie es ist, an Weihnachten dick zu sein

„Ich wünschte, die anderen würden erkennen, dass es oft unangebracht ist, über Diäten oder Sport zu sprechen – egal in welcher Situation oder um welche Begleitung es sich handelt. Wie schön wäre es, wenn wir über Dinge sprechen könnten, die ein bisschen interessanter sind als das, was auf unsere Teller kommt.“ Gamble spricht einen ernsten Punkt an – die Diskussion über Nahrungsaufnahme oder verinnerlichte Angst vor dem Dicksein am Esstisch sollte zumindest als geschmacklos angesehen werden. Wenn wir über Essen oder unsere Körper reden – auch im Hinblick auf unsere eigenen Unsicherheiten –, ist es wichtig, Rücksicht darauf zu nehmen, wer um dich herum sitzt. Wenn sich eine schlankere Freundin über ihre dicken Oberschenkel beklagt, fange ich an, mich so sehr für meine zu schämen, dass ich am liebsten meinen Rock herunterzuziehen und so tun würde, als hätte ich gar keine.