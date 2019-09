Warum vielleicht auch du ein „gestörtes Essverhalten” hast, ohne es zu merken

Somit kann man mit Sicherheit sagen, dass sich die meisten Menschen (allermindestens) im Laufe ihres Lebens mal an einem gestörten Essverhalten versuchen werden. Doch hier ist der verzwickte Vorbehalt: Während ein gestörtes Essverhalten ein verbreitetes Problem darstellt, ist es nicht immer auch ein großes, schlechtes und lebensveränderndes Problem. „Für mich ist ein ‚gestörtes Essverhalten‘ ein so weiter Begriff, dass er im Grunde genommen gar nichts bedeutet,“ sagt Kelsey Osgood , Autorin von How To Disappear Completely: On Modern Anorexia, einem Memoire und einer historischen Studie der Erkrankung in der Popkultur. „Zu sagen, dass jemand gestörte Essgewohnheiten hat, kann meinen, er*sie weigert sich alles zu essen, was blau ist – dies wird wahrscheinlich nicht die Lebensqualität ruinieren – oder es kann bedeuten, dass er*sie sich an der Grenze zu einer Essstörung befindet – was das Leben ruinieren könnte.“