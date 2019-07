Last, but not least noch ein paar Worte zum Thema fasten. „Der menschliche Körper ist dafür gemacht, sich über Nacht zu reinigen. Für längere Fastenperioden ist er dagegen nicht ausgelegt“, so die Ernährungsberaterin Melissa Bailey . Auch, wenn es Studien zu den Vorteilen des Intervallfastens gibt, existiert keine Untersuchung, die besagt, dass die Resultate umso besser sind, je länger du fastest“, ergänzt Foroutan.