Woran erkenne ich, ob ich zu viel Alkohol trinke?

Was wir aber wissen: Zu viel Alkohol ist ungesund, ganz egal, wie teuer er ist. Trotzdem neigen viele dazu, wegzuhören. Mark beschreibt das so: „Was Alkohol angeht, würden sich viele wohl gern die Ohren zuhalten, nach dem Motto: Ist doch alles nur Blabla.“ Wer seinen eigenen Alkoholkonsum also kritisch hinterfragen möchte, wird erst einmal mit einer ganzen Menge an Vorurteilen konfrontiert. Ein Selfie vom Anonyme-Alkoholik*innen-Treffen ist schließlich nicht so instagrammable wie ein farbenfroher Cocktail. Noch dazu reden wir uns gern ein, AA sei für Leute mit einem echten Alkoholproblem. Für diejenigen, die es ohne ein paar Flaschen gar nicht durch den Tag schaffen würden.