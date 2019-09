Ich trinke keinen Alkohol & möchte, dass ihr aufhört zu fragen, warum

Themen, die Taktgefühl und eine mächtige Portion Empathie erfordern, führen auch schnell zu Trotzreaktionen im Stil von „Das darf man ja wohl noch fragen/sagen dürfen“. Und die Reaktion lautet immer wieder: Nein, darf man nicht. Benimmexpertin Jacqueline Whitmore riet mir auf meine Frage hin, wie ich unangenehme Fragen umgehen könnte, einfach ein Glas Soda oder Ginger Ale zu bestellen, weil das optisch nicht gleich auffallen würde. Am besten mit etwas Limettenzeste im Glas, dann sieht es noch mehr nach Longdrink aus. Aber warum muss ich denn überhaupt erst so tun? Nehmen wir an, ich wäre wirklich schwanger oder möglicherweise trockene Alkoholikerin. In einem Kreuzverhör zu sitzen macht das alles weder leichter, noch amüsanter.