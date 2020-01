Außerdem wissen wir ziemlich viel über die Qualitäten jeder dieser Vitamine. Manche sind zum Beispiel fettlöslich (wie Vitamin D), was bedeutet, dein Körper kann übermäßige Mengen davon einlagern. Andere, wie Vitamin C , sind wasserlöslich. Und das heißt, dass du sie einfach mit dem Urin ausscheidest, wenn du zu viel davon im Körper hast. Die folgende Slideshow soll dir einen groben Überblick über die einzelnen Vitamine geben und darüber, in welchen Lebensmitteln du sie findest. Ich bitte dich, im Hinterkopf zu behalten, dass ich weder eine Ärztin, noch eine Ernährungswissenschaftlerin bin. Zwar habe ich mir viel Zeit genommen und für dich bestmöglich recherchiert, aber alle Antworten habe ich auch nicht. Sieh den Artikel daher einfach als Einführung in ein sehr spannendes und für uns alle wichtiges Thema. Und wenn du mehr über einzelne Vitamine wissen möchtest, kannst du zum Beispiel den Links im Text folgen oder dich direkt an Expert*innen wenden.