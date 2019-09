Ich habe meine Ernährung umgestellt, um mein Hautbild zu verbessern & das ist passiert

Ich war neugierig, deshalb entschied ich mich nach etwas Recherche den 28-Tage Plan des Doktors auszuprobieren. Der Plan erlaubt drei Mahlzeiten und zwei Snacks am Tag und sieht etwa 30 Minuten Bewegung an sechs Tagen die Woche vor, so viel Wasser wie möglich zu trinken und regelmäßig Nahrungsergänzungen zu nehmen. Obwohl der Plan nicht spezifisch angibt, welche Ergänzungen ich nehmen sollte, entschied ich mich für Dr. Perricone Skin Clear Supplements , da reine Haut schließlich mein Ziel war. (Er hat Produkte für alles von gutem Stoffwechsel bis zu schönem Haar, du kannst dir also aussuchen, was am besten für dich ist.) Außerdem soll man eine von Dr. Perricone entworfene Hauptflege-Kur befolgen, aber da ich wirklich sehen wollte, wie meine Ernährung meine Haut beeinflusst, ließ ich meine Hautpflege so wie immer.