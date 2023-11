Brauche ich Sonnencreme im Winter? Ich habe eine Hautärztin gefragt

Man sollte meinen, es gelte als Sonnen- und UV-Schutz, einfach das Haus nicht zu verlassen; so einfach ist das aber nicht. UVB-Strahlen, die Sonnenbrand verursachen können, werden von Glas größtenteils blockiert. UVA-Strahlen können Fensterscheiben aber sehr wohl durchdringen (selbst wenn die Sonne nicht sichtbar scheint und es draußen kühl ist) und somit auch deine Haut beeinflussen, sagt Dr. Rattan. „Ob du nun an deinem Schreibtisch sitzt oder gerade unterwegs zu deinem Auto bist: Du bekommst dabei UV-Strahlung ab“, ergänzt Dr. Phillips. UVA-Strahlung kann nicht nur dafür sorgen, dass du älter aussiehst, als du bist – zum Beispiel in Form von Pigmentflecken oder Falten –, sondern steht bei langfristiger, chronischer Belastung auch in Verbindung mit mehreren Arten von Hautkrebs, sagt er.