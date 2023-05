11 Sonnencremes, von denen du keine Pickel bekommst (versprochen)

Für ein Produkt, das so viele tolle Eigenschaften hat – Es schützt uns vor Sonnenschäden! Es beugt Falten und Pigmentflecken vor! –, kann eine Sonnencreme leider doch ziemlich nervige Nebenwirkungen haben. Schlechte Formulierungen können klebrig sein, dich ungesund gräulich aussehen lassen oder sich in deinen Augenbrauen verfangen. Aber nichts ist wohl so schlimm, wie wenn dir deine Sonnencreme Pickel beschert. Immerhin wolltest du deiner Haut doch eigentlich was Gutes tun Laut der Dermatologin Dr. Jennifer M. Segal gibt es zwei Auslöser für sonnencremebedingte Pickel : verstopfte Poren dank komedogener Inhaltsstoffe oder eine empfindliche Hautreaktion auf chemische Sonnenschutzmittel. In anderen Worten: Mineralische Sonnencremes können deine Poren verstopfen, während chemische Sonnencremes sensible Haut reizen können.Zumindest bis jetzt. Dank einiger innovativer Veränderungen bekommen Sonnencremes einen immer besseren Ruf. „In der Vergangenheit waren mineralische Cremes meist sehr dickflüssig. Neuere, mikronisiertere Formulierungen von Zink und Titandioxid sind aber sehr glatt, kosmetisch elegant und überhaupt nicht zäh“, meint Dr. Segal.Wir haben im Folgenden 11 mineralische und chemische Sonnencremes zusammengestellt, die deine Haut schützen, ohne dir Hautunreinheiten zu bescheren.