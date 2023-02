Tretinoin verspricht reine Haut – aber es gibt einen Haken

Tretinoin steht auf dieser Pyramide ganz oben. „Es ist die potenteste Form eines topischen Retinoids“, erklärt Dr. Sheraz. Darunter steht Retinaldehyd, auch bekannt als Retinol, das vor allem in diesem Jahr in vielen Produkten vertreten ist – wie in jenen von Medik8 Youth To The People und AHC . Ohne jetzt in einen wissenschaftlichen Vortrag auszuarten, erklärt Dr. Sheraz, Retinal werde in den Hautzellen „umgewandelt“ und dadurch aktiviert. „Retinal ist schwächer als Tretinoin, aber stärker als Retinol“, sagt er.