Ich wünschte, jemand hätte mich & meine sensible Haut vor Vitamin C gewarnt

Ich will eins klarstellen: Die entzündliche Reaktion war weder die Schuld dieses speziellen Serums noch die von Vitamin C als Wirkstoff. Der Fehler lag ganz allein in der Anwendung – bei mir also. Mein erster Fehler war es, du kannst es dir vielleicht schon denken, die Verpackung nicht gründlich durchzulesen. Das Serum war brandneu und clever verpackt – in einer luftleeren Flasche statt in einem Glas-Fläschchen mit Pipette, das das Serum Luft und Licht ausgesetzt hätte. Ich bin mir also sehr sicher daran, dass das Serum an sich okay und nicht mittlerweile instabil geworden war. Nein, das Problem war die 25-prozentige Konzentration, die sich für meine empfindliche Haut als zu hoch herausgestellt hatte. Laut der Dermatologin Dr. Shereene Idriss , die auf ihrem YouTube-Channel viel über Vitamin C spricht, sollten empfindliche Hauttypen am besten L-Ascorbinsäure mit geringerer Konzentration (am besten unter 10 Prozent) verwenden. „Alles darüber könnte deine Haut reizen“, erklärt sie.