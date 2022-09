Wie es sich anfühlt, als Beauty-Redakteurin unter Akne zu leiden

Wenn du meinem jugendlichen Ich erzählt hättest, dass ich in der nicht allzu weit entfernten Zukunft mein Geld damit verdienen würde, über die Beauty-Industrie zu schreiben, hätte ich das garantiert für eine fiese Lüge gehalten. Mit 14 war ich gerade erst dabei, meine Liebe für Kosmetik & Co. zu entdecken – meist in Form von YouTube-Videos irgendwelcher „ Beauty-Gurus “ oder überteuerter Zeitschriften –, und investierte jeden Cent aus meinem Nachhilfejob in Eyeliner von Urban Decay. (Meine damalige Lieblingsfarbe war ein glitzerndes Smaragdgrün – ich war meiner Zeit eindeutig weit voraus.) Im selben Alter rastete meine Haut aber leider aus, und ich bekam strahlend rote, entzündete Pickel im ganzen Gesicht. Heute bin ich 28, leide aber immer noch unter chronischen Pickeln, meist am Kiefer und Kinn – typische hormonelle Akne eben. Als Teenagerin hätte ich aber nie gedacht, dass Beauty-Redakteur:innen auch nur einen Pickel im Gesicht hätten. Schließlich steht „Schönheit“ schon in ihrem Jobtitel.